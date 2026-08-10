Wall Street cerró este lunes 10 de agosto en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,11 %, terminando así otra jornada marcada por el estrecho de Ormuz y las dudas de los inversores en torno a su reapertura.

Al término de la sesión, el Dow se situó en los 53.975 puntos; el S&P 500 bajó un 0,06 %, hasta las 7.753 unidades, y el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,32 %, hasta los 26.605 enteros.

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Tras las últimas declaraciones de EE.UU. e Irán, los operadores dudan de la posibilidad de que ambos países lleguen pronto a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba en torno al 20 % del suministro de crudo mundial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo al medio Axios que EE.UU. solo está “negociando parcialmente” con Irán: “Simplemente observamos a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero”, expresó.

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Por su parte, Irán reafirmó que no mantiene negociaciones con el país norteamericano y que no está dispuesto a reanudarlas mientras Washington siga incumpliendo el memorando de entendimiento alcanzado en junio.

La República Islámica presentó el sábado una lista de exigencias que, según afirmó, Estados Unidos debe cumplir antes de que Teherán proceda a reabrir el tráfico marítimo por el estrecho, entre ellas el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones y el pago de reparaciones de guerra.

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Además, reclamó el cese de las operaciones militares contra el país y sus aliados regionales en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, así como la retirada de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en torno a la República Islámica.

La incertidumbre en torno a Ormuz disparó el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) un 5 %, hasta 82,13 dólares el barril.

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En el plano doméstico, las reservas de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos (SPR, en inglés) cayeron la semana pasada hasta los 298,7 millones de barriles, 6,1 millones de barriles menos, el nivel más bajo en más de cuatro décadas.

En el plano corporativo, en la sesión de hoy destacó la caída de Intel en un 4 %, después de que la tecnológica anunciara que lanzará una oferta pública de acciones ordinarias por un valor de 15.000 millones de dólares ante la creciente demanda de servicios de computación de inteligencia artificial (IA).

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