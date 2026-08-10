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Resumen

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Wall Street cierra en rojo debido a las preocupaciones sobre el estrecho de Ormuz. (Foto: EFE)
Wall Street cierra en rojo debido a las preocupaciones sobre el estrecho de Ormuz. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes 10 de agosto en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,11 %, terminando así otra jornada marcada por el estrecho de Ormuz y las dudas de los inversores en torno a su reapertura.

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