Wall Street cerró este lunes en rojo y el índice Nasdaq perdió el 2,49% en otra jornada lastrada por el sector tecnológico y pendiente de la crisis de Nvidia, que además publicará mañana sus resultados trimestrales.

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Al toque de la campana, el Nasdaq se situó en los 24.509 puntos; seguido por el S&P 500, que cedió el 1,92%, hasta la 7.416 unidades, y por el Dow Jones de Industriales, que bajó un 1,41%, hasta los 51.608 enteros.

Los sectores tecnológico y de comunicaciones registraron las mayores pérdidas de la sesión, con el 2,98% y el 2,82%, respectivamente, y el foco estuvo de nuevo en el fabricante de chips Nvidia, que cayó el 4,12%.

La semana pasada, Nvidia recortó un 13% acumulado después de que su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang, dimitiera el jueves por el escándalo de sus relaciones extramatrimoniales, entre ellas una con una presunta espía china.

Desde entonces, hay un creciente número de aliados y simpatizantes de Huang que piden o aceptan que sea restituido como líder de Nvidia, entre ellos el magnate Elon Musk y otros empresarios tecnológicos.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó hoy la continuidad de Huang al frente de Nvidia, pese a que -inicialmente- sugirió que fuera reemplazado por el CEO de Apple, Tim Cook.

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No obstante, la junta directiva de la compañía no considera restituir a Huang y está centrada en la investigación independiente sobre si su conducta afectó a la seguridad nacional de EE.UU. o a los secretos industriales de la empresa, informaron CBS y CNBC.

Mañana, después del cierre de la bolsa, Nvidia publicará los resultados del tercer trimestre de su ejercicio, aunque los inversores están más interesados en la conferencia posterior por si arroja pistas sobre el futuro post-Huang.

La crisis de Nvidia arrastró a otras firmas relacionadas con la inteligencia artificial (IA), como Micron (-7,62%), Intel (-7%), AMD (-5,58%) y Broadcom (-3,92%).

Entretanto, crecen las expectativas por la prevista salida a bolsa el próximo jueves de Anthropic, creadora y del asistente Claude, que se perfila histórica, con una recaudación esperada de hasta 64.400 millones de dólares pese a la incertidumbre sobre el sector de la IA.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas bajó este lunes el 3,21%, hasta los 85,72 dólares el barril, ante el optimismo de los inversores por el aumento de las exportaciones de petróleo en Oriente Medio, según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Al cierre de la bolsa, el oro se devaluaba a los 3.854 dólares la onza, y el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a diez años bajaba al 5,129% y el bitcóin subía a los 65.199 dólares.