Al toque de campana, el Dow Jones perdió 0,65%, el S&P 500 bajó 0,63% y el Nasdaq retrocedió 0,47%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

Wall Street cierra en rojo pese a los avances de grandes valores tecnológicos
cerró este jueves en rojo, pese a que la sesión fue especialmente buena para grandes valores tecnológicos como Nvidia (1,10%), Salesforce (4%), Micron (5,5%) o Broadcom (0,80 %).

Al toque de campana, el Dow Jones perdió 0,65%, el S&P 500 bajó 0,63% y el Nasdaq retrocedió 0,47%.

Maro Villalobos

Las bajadas de hoy se produjeron, según los expertos, por las dudas del mercado acerca del desempeño de bancos regionales con problemas para recuperar créditos a algunos de sus mayores prestatarios y ante temores de fraude.

Los bancos Zions y Western Alliance llegaron a caer 13% y un 11%, respectivamente, durante la sesión por este motivo.

El mercado no está muy contento (con los comentarios de los bancos regionales), por lo que la mayoría de las empresas financieras de pequeña capitalización y los bancos han bajado hoy”, dijo Jed Ellerbroek, gestor de cartera de Argent Capital Management, a CNBC hoy.

El sector bancario ha permanecido en vilo últimamente tras las quiebras de dos empresas relacionadas con la industria automotriz, First Brands y Tricolor Holdings, que han suscitado preocupación en cuanto al crédito privado.

Cuando ves una cucaracha, probablemente haya más”, declaró al respecto Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan, en la conferencia sobre resultados del banco a principios de esta semana.

Por otra parte, en el plano corporativo, hoy hubo avances para tecnológicas como Nvidia después de que Taiwan Semiconductor (TSMC), que produce chips para esta empresa, elevara su pronóstico de ingresos para 2025.

Además, la compañía divulgó que en el tercer trimestre ganó US$452.302 millones taiwaneses (US$14.757 millones, 12.661 millones de euros), lo que supone un avance interanual del 39,1 %.

Asimismo, la empresa de software Salesforce anticipó unos ingresos de más de US$60.000 millones para 2030.

Entre las 30 cotizadas del Dow, también sobresalieron Procter & Gamble (1,48%) y Caterpillar (1,28%), con caídas para Visa (-3%), Travelers Companies (-2,40%), Nike (-2,35%), JPMorgan (-2,30%) y American Express (-2,20%).

