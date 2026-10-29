Wall Street cerró este jueves en rojo y el índice tecnológico Nasdaq bajó un 1,38%, lastrado por Alphabet, matriz de Google, que cayó un 12,2% tras decepcionar a los inversores con sus resultados trimestrales.

Al término de la sesión, el Nasdaq se situó en 26.184 puntos; el selectivo S&P 500 perdió un 0,3%, hasta los 7.720 enteros, y el Dow Jones restó un 0,25%, hasta las 52.342 unidades.

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Las acciones de Alphabet bajaron un 12,2%, cotizando a 283,82 dólares por título, tras divulgar ayer que en el tercer trimestre registró un flujo de caja libre negativo de US$9.065 millones atribuido a los crecientes gastos de capital, en los que se engloba la infraestructura de inteligencia artificial (IA), que ascendieron a US$51.355 millones.

La compañía mantuvo su previsión de inversión de capital para el conjunto de 2026 en una horquilla de entre 195.000 y 205.000 millones de dólares, en un contexto de creciente escrutinio de los inversores sobre el coste de desarrollar la infraestructura necesaria para la IA.

La caída supone su peor reacción bursátil a unos resultados trimestrales desde su salida a bolsa en 2004, según CNBC, que apunta a que las cuentas tampoco cumplieron las expectativas en beneficio ajustado por acción, ingresos totales e ingresos publicitarios.

En el trimestre, Alphabet obtuvo un beneficio neto de US$26.170 millones, un 25% menos interanual, y una facturación de US$127.577 millones, un 25% más, cerca de la mitad procedente de Google Search.

Por su parte, la fabricante de maquinaria Caterpillar retrocedió un 9%, presionado por las ventas en su negocio de construcción, que estuvieron por debajo de lo que pronosticaba el mercado.

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Del mismo modo, Microsoft bajó un 0,16% pese a divulgar ayer que aumentó su beneficio neto en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2027 un 32%, hasta US$36.629 millones, y que incrementó los ingresos de Microsoft Cloud un 30%.

Wall Street viene de cerrar una jornada al alza después de que la Reserva Federal (Fed) mantuviera sin cambios las tasas de interés, que se sitúan entre el 3,75 y el 4%, con el voto a favor de 10 de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

En otros mercados, el petróleo de Texas cerró con una bajada del 0,75% este jueves, hasta 102 dólares el barril, a la espera de avances diplomáticos en Oriente Medio.

Mientras, el oro bajaba un 0,29%, hasta 4.039 dólares la onza, y la plata bajaba un 2,5 %, hasta 52,33 dólares la onza. La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a diez años bajaba hasta el 4,945%.