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Resumen

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Al término de la sesión, el Nasdaq bajó 1,38%, el selectivo S&P 500 perdió un 0,3% y Dow Jones restó un 0,25%. (Foto: AP)
Al término de la sesión, el Nasdaq bajó 1,38%, el selectivo S&P 500 perdió un 0,3% y Dow Jones restó un 0,25%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en rojo y el índice tecnológico Nasdaq bajó un 1,38%, lastrado por Alphabet, matriz de Google, que cayó un 12,2% tras decepcionar a los inversores con sus resultados trimestrales.

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