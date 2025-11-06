Wall Street cierra en rojo por caída de gigantes tecnológicos

Wall Street cerró en rojo el jueves, arrastrada por la caída de los gigantes tecnológicos y las preocupaciones sobre su nivel de valorización, en un mercado marcado por la ausencia de datos oficiales sobre el estado de la economía estadounidense.

PUEDES VER: La bolsa española abre al alza y el Ibex 35 sube 0,3%

El índice Dow Jones perdió 0,84%, el tecnológico Nasdaq retrocedió 1,90% y el índice ampliado S&P 500, 1,12%.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Principales bolsas europeas cierran a la baja

Las bolsas europeas cerraron en terreno negativo este jueves, arrastradas por el retroceso de Wall Street, donde los inversores optaron por recoger beneficios ante señales de deterioro en el mercado laboral estadounidense.

MÁS INFORMACIÓN: Toys “R” US llega a Perú este 15 de noviembre a través de Ripley

La Bolsa de París cayó un 1,36%, la de Londres retrocedió 0,42 % y Fráncfort perdió 1,31% al cierre. Por su parte Madrid cerró casi al equilibrio (+0,12%).