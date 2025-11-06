Al cierre, el tecnológico Nasdaq retrocedió 1,90% y el índice ampliado S&P 500, 1,12%. Foto: EFE.
Al cierre, el tecnológico Nasdaq retrocedió 1,90% y el índice ampliado S&P 500, 1,12%. Foto: EFE.
Agencia AFP
Agencia AFP

Wall Street cierra en rojo por caída de gigantes tecnológicos
cerró en rojo el jueves, arrastrada por la caída de los gigantes tecnológicos y las preocupaciones sobre su nivel de valorización, en un mercado marcado por la ausencia de datos oficiales sobre el estado de la economía estadounidense.

El índice Dow Jones perdió 0,84%, el tecnológico Nasdaq retrocedió 1,90% y el índice ampliado S&P 500, 1,12%.

Maro Villalobos

Principales bolsas europeas cierran a la baja

Las bolsas europeas cerraron en terreno negativo este jueves, arrastradas por el retroceso de Wall Street, donde los inversores optaron por recoger beneficios ante señales de deterioro en el mercado laboral estadounidense.

La Bolsa de París cayó un 1,36%, la de Londres retrocedió 0,42 % y Fráncfort perdió 1,31% al cierre. Por su parte Madrid cerró casi al equilibrio (+0,12%).

Trump anuncia decisión de plataforma china

