Wall Street cerró este miércoles en rojo, arrastrado por un dato de inflación peor de lo esperado en Estados Unidos y por la recurrente incertidumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA), que provocó notables caídas en el sector tecnológico.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales restó un 0,09%, hasta 51.621 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 1,11%, hasta 7.718, y el tecnológico Nasdaq perdió un 1,88%, hasta 26.692.

El índice de precios al consumo (IPC) repuntó al 3,7% interanual en septiembre, más de lo esperado por los analistas, al tiempo que la tasa subyacente aumentó un 0,3 % mensual y un 2,6 % interanual.

Los datos reavivaron el temor a un nuevo endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Tras la publicación del informe, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se disparó al 5,32% pero después se moderó, cerrando la sesión en el 5,19%.

Por sectores, las mayores pérdidas fueron para las empresas de tecnología (-2,7 %) y comunicaciones (-1,73 %), en parte por el temor de los inversores a que las empresas de IA más endeudadas se vean perjudicadas por la subida de los tipos de interés.

Entre las más afectadas, destacaron Coreweave (-15,5%), Dell (11%), Oracle (-8,8%), Marvell (-8,7%) y AMD (-5,7%). En el ámbito empresarial, los inversores recibieron más resultados trimestrales de la gran banca y el sector financiero.

BlackRock subió 0,8% tras divulgar un récord en sus activos bajo gestión, de US$15.49 billones, y superar las previsiones del tercer trimestre.

Por el contrario, Bank of America cayó 4,7% tras revelar unos beneficios e ingresos crecientes pero por debajo de las expectativas, a lo que se sumó una sanción de más de US$1.200 millones impuesta por los reguladores federales.

Los seis mayores bancos estadounidenses, pese a todo, ofrecieron una panorámica positiva sobre la salud financiera del país, con un beneficio neto conjunto de US$145.626 millones en los primeros nueve meses de 2026.

En otros mercados, el petróleo de Texas subió 1,01% y cerró en 95,09 dólares el barril, impulsado por la preocupación sobre el suministro energético ante la escalada de las tensiones en Oriente Medio.