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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales restó un 0,09%. (Foto: AP)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales restó un 0,09%. (Foto: AP)
/ Nicole Pereira
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en rojo, arrastrado por un dato de inflación peor de lo esperado en Estados Unidos y por la recurrente incertidumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA), que provocó notables caídas en el sector tecnológico.

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