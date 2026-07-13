00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones, principal indicador de la bolsa bajó 0,26%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones, principal indicador de la bolsa bajó 0,26%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en rojo y el Dow Jones de Industriales bajó 0,26%, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que restablecerá el bloqueo naval a Irán, mientras las compañías de semiconductores registraron fuertes pérdidas, lideradas por la caída de SK Hynix.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.