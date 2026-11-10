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Resumen

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Al toque de la campana, el Dow Jones bajó 0,3%, el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,38% y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,74%. Foto: AP.
Al toque de la campana, el Dow Jones bajó 0,3%, el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,38% y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,74%. Foto: AP.
/ Richard Drew
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,3%, tras darse a conocer que los precios en EE.UU. subieron en octubre más de lo que pronosticaban los analistas.

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