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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones cayó 0,63%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones cayó 0,63%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en rojo y el Dow Jones de Industriales cayó 0,63%, en una sesión marcada por la volatilidad del petróleo y en la que tanto el S&P 500 como el Nasdaq llegaron a marcar nuevos máximos intradía.

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