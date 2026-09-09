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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó bajó 0,77%, el selectivo S&P 500 recortó 0,48% y el tecnológico Nasdaq cedió 0,64%, hasta 26.253 unidades. (Foto: AP).
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó bajó 0,77%, el selectivo S&P 500 recortó 0,48% y el tecnológico Nasdaq cedió 0,64%, hasta 26.253 unidades. (Foto: AP).
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0,77%, lastrado por la subida en los precios del petróleo y del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidenses.

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