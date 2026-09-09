Wall Street cerró este miércoles en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0,77%, lastrado por la subida en los precios del petróleo y del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidenses.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow se situó en los 52.380 puntos; el selectivo S&P 500 recortó 0,48%, hasta 7.636 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió 0,64%, hasta 26.253 unidades.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció este miércoles que el volumen de su operación de recompra de deuda federal será de US$6.000 millones, el triple de lo habitual, con el objetivo de estabilizar el mercado de bonos en un momento en que la primera economía mundial encara intereses no vistos en dos décadas.

La medida se interpreta como un intento de contener los rendimientos de los bonos del Tesoro, que han alcanzado en las últimas semanas máximos no vistos desde antes de la crisis financiera global de 2008.

Al término de la sesión de hoy, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se situaba en su nivel más alto desde 2023, del 4,841%, sumando 3,7 puntos básicos.

Mientras, la rentabilidad del bono del Tesoro a 30 años avanzaba hasta el 5,29 %, y la del bono a 2 años crecía hasta el 4,43 %. La subida de los rendimientos presiona a la bolsa, ya que unos intereses más altos encarecen la financiación de las empresas y restan atractivo a las acciones frente a los bonos.

MÁS INFORMACIÓN: Guerra en Irán dispara los precios del combustible para aviones

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este miércoles con una subida del 3,3%, hasta 96,05 dólares el barril, apoyado por el último intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que sus fuerzas atacaron dos buques estadounidenses, ocho petroleros y una decena de barcos en el estrecho de Ormuz, así como la base de Washington en Jordania.

Estos ataques se produjeron después de que el Comando Central de EE.UU. asegurara haber destruido cinco embarcaciones vinculadas a la Guardia en respuesta a los ataques previos de Teherán contra un buque de guerra estadounidense.

En otros mercados, el oro subía a 4.444 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1628 dólares y el bitcoin bajaba a 78.210 dólares.