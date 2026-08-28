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Resumen

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Al cierre de la sesión, el Dow Jones bajó 0,02%. (ANGELA WEISS / AFP)
Al cierre de la sesión, el Dow Jones bajó 0,02%. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este viernes en rojo por el temor a una subida de las tasas de interés a corto plazo en Estados Unidos para atajar la inflación, pero en el cómputo semanal arroja ganancias.

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