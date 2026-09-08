Wall Street cerró en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 1,18% presionado por el alza del petróleo y pendiente de los próximos datos de la inflación en EE.UU.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 628 puntos, hasta 52.786; el selectivo S&P 500 recortó 0,58%, hasta 7.673 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió 0,32%, hasta 26.421 unidades.

El parqué neoyorquino inició con aversión al riesgo una semana bursátil más corta de lo habitual, pues este lunes se celebró el festivo del Día del Trabajo en EE.UU.

Entre los factores de peso, el aumento de tensiones geopolíticas en Oriente Medio llevó a un alza en el precio del petróleo que a su vez reavivó el temor por la inflación persistente.

Los contratos de futuros del petróleo de Texas para octubre subieron hoy a 93,03 dólares el barril, impulsados por los recientes ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra Arabia Saudí.

El rendimiento del bono a 10 años subió al 4,792%, y el del título a 30 años al 5,249%. Los inversores esperan la publicación de dos medidas de inflación muy seguidas por la Reserva Federal: el Índice del precio de los productores (IPP), el jueves, y el de los consumidores (IPC), el viernes.

El banco central estadounidense celebra la semana que viene su reunión de política monetaria, y la expectativa mayoritaria es que eleve los tipos de interés, según la herramienta FedWatch.

Mientras tanto, este martes, EE.UU. impuso efectivamente sus aranceles de represalia a Canadá, algunos de hasta el 50%, sobre importaciones por valor de unos US$20.000 millones.

En el plano corporativo, la tecnológica Qualcomm subió un 3,2 % después de anunciar una colaboración con Amazon Web Services (AWS) para el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial (IA).

En otros mercados, el oro bajaba a 4.406 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1622 dólares y el bitcoin bajaba a 78.520 dólares.