Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un 1%, el selectivo S&P 500 retrocedió 1,74% y l tecnológico Nasdaq perdió 2,38%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un 1%, el selectivo S&P 500 retrocedió 1,74% y l tecnológico Nasdaq perdió 2,38%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Redacción EC

Wall Street cerró este jueves en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 1%, mientras los inversores siguen de cerca las noticias sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

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