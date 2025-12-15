Wall Street cierra en rojo tras caídas de Oracle y Broadcom

Wall Street cerró este lunes en rojo en una sesión marcada por la volatilidad de los títulos relacionados con la inteligencia artificial, con caídas para Oracle (-2,66%) y Broadcom (-5,59%), que lastraron al resto de valores del mercado.

PUEDES VER: El dólar cae en su primera sesión tras triunfo de José Antonio Kast en Chile

Al toque de campana, los tres índices cerraban en rojo: el Dow Jones perdía un leve 0,09%, hasta 48.416,56 puntos; el S&P 500 0,1%, hasta 6.816,51 unidades, y el Nasdaq 0,59%, hasta 23.058,41 enteros.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Broadcom, compañía especializada en la producción de chips electrónicos, perdido 5,59% tras haber caído ya un 11,43 % el pasado viernes pese a haber reportado resultados superiores a lo esperado para el cuarto trimestre.

Su director ejecutivo, Hock Tan, aseguró que la compañía mantiene una cartera de pedidos valorada en US$73.000 millones destinada a productos vinculados a la IA, lo que no está siendo suficiente para calmar las expectativas de los inversores.

Las acciones de Oracle también continúan a la baja tras anunciar la semana pasada unos resultados trimestrales por debajo de las expectativas de Wall Street, en un contexto marcado por las dudas sobre el gasto en servicios en la nube.

LEE TAMBIÉN: La bolsa de Santiago abre con un alza del 0,9% tras arrolladora victoria de Kast en Chile

“Parece que todo el mundo odia el sector de la IA en este momento. No hay duda”, declara CNBC el experto David Wagner, jefe de renta variable de Aptus Capital Advisors.

El analista cree que el mercado seguirá marcado por “el apalancamiento que tienen las grandes empresas tecnológicas” pero que, mientras haya crecimiento de ingresos, estos títulos seguirán expandiendo su margen para beneficiarse de rentabilidades el próximo año.

A corto plazo, Wagner no está demasiado preocupado por el rendimiento del mercado en general porque las correcciones pueden ser “saludables” y “normales”. “Para que el mercado cambie, los fundamentos tienen que cambiar, y no veo que eso suceda a corto plazo”, señaló.

Los analistas creen también que cualquier debilidad en el sector de la inteligencia artificial puede impulsar el crecimiento de otros sectores. También tienen sus esperanzas en las muevas medidas de flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal, y quedan atentos a la publicación de datos económicos que se retrasaron debido al cierre del Gobierno estadounidense.

El informe mensual de empleo se publicará este martes, mientras que el dato de inflación está previsto para el jueves, ambos correspondientes a noviembre.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este lunes un 1,08 %, hasta 56,82 dólares el barril, mientras los inversores permanecen atentos a las conversaciones para lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.