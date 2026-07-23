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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó bajó 0,97%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó bajó 0,97%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,97 %, tras dispararse el precio del petróleo por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

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