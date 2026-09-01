Wall Street cerró este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió 0,79%, lastrado por la subida del precio del petróleo tras el último ataque de EE.UU. a Irán y el aumento de los rendimientos de los bonos ante el temor a otro repunte de la inflación.

Al término de la sesión, el Dow Jones perdió 419,02 puntos, hasta los 52.766; el selectivo S&P 500 cedió 0,71%, hasta las 7.631 unidades; y el tecnológico Nasdaq retrocedió 1,03%, hasta los 26.099 enteros.

La sesión estuvo marcada por la ofensiva estadounidense contra Irán, la segunda en menos de una semana tras casi un mes de relativa calma, que ha elevado de nuevo la tensión en Oriente Medio.

Se trata de la segunda agresión desde que Estados Unidos atacara, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, la isla de Larak, desde donde Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas al Estrecho de Ormuz, según Washington, en un ataque en el que murieron dos personas.

Como consecuencia, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró hoy con una subida del 5,2%, hasta 90,22 dólares el barril, su cierre más alto desde el pasado 23 de julio.

La reanudación de las hostilidades ha renovado el temor a que un conflicto prolongado mantenga elevada la inflación y complique el margen de maniobra de la Reserva Federal (Fed).

En este contexto, el rendimiento del bono estadounidense a diez años llegó al 4,798%, su nivel más alto desde enero de 2025, y cerró en el 4,77%, mientras que el bono a dos años alcanzó el 4,39%.

Los inversores tienen ahora la mirada puesta en la próxima reunión de la Fed, prevista para los días 15 y 16 de septiembre. Según el indicador FedWatch de CME, los mercados asignan actualmente una probabilidad cercana al 68% a que el Comité Federal de Mercado Abierto eleve las tasas de interés entre el 3,75% y el 4% para contener la inflación.

En el plano corporativo, Apple subió 2,61% después de que John Ternus asumiera este martes como nuevo director ejecutivo, poniendo fin a los 15 años de mandato de Tim Cook.

Mientras, Dell se disparó en las operaciones posteriores al cierre tras presentar unos resultados trimestrales y unas previsiones para 2027 por encima de las expectativas, impulsados por la fuerte demanda de servidores para inteligencia artificial.

La compañía facturó 46.970 millones de dólares en su segundo trimestre fiscal, un 58 % más interanual, por encima de los 44.920 millones previstos. En otros mercados, el oro cayó un 2,39%, hasta 4.374 dólares la onza, y la plata un 3,46%, hasta 64,68 dólares.