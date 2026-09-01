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Resumen

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Al término de la sesión, el Dow Jones perdió 0,79% el selectivo S&P 500 cedió 0,71% y el tecnológico Nasdaq retrocedió 1,03%. Foto: EFE.
Al término de la sesión, el Dow Jones perdió 0,79% el selectivo S&P 500 cedió 0,71% y el tecnológico Nasdaq retrocedió 1,03%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió 0,79%, lastrado por la subida del precio del petróleo tras el último ataque de EE.UU. a Irán y el aumento de los rendimientos de los bonos ante el temor a otro repunte de la inflación.

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