Wall Street cerró en rojo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió un 0,36% después de la subida del precio del petróleo y el terremoto desatado en Nvidia que culminó con la dimisión hoy de su consejero ejecutivo, Jensen Huang.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones restó 189 puntos, hasta los 52.297; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,35%, hasta los 7.592 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió un 0,39%, hasta las 25.366 unidades.

La empresa estrella de la inteligencia artificial (IA), Nvidia, perdió un 4,34% de sus acciones al final de la sesión, después de que llegaran a bajar un 15% en las operaciones previas a la apertura de la bolsa.

Huang dimitió como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración después de admitir una relación extramarimonial y en medio de una investigación interna sobre sus vínculos con una empresaria, exejecutiva de Megaspeed, acusada por las autoridades estadounidenses de espionaje para China.

La caída de Nvidia benefició a otras compañías del sector como AMD, que sumó un 5,86%; Broadcom, que ganó un 5,54%; y Qualcomm, que avanzó un 0,32%.

El fondo El iShares Semiconductor ETF (SOXX) cedió un 0,26 % al final de la jornada, una demostración de que pese a las ventas de Nvidia, los inversores siguieron apostando por el sector.

Más allá de la IA, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves un 2,55%, hasta los 88,74 dólares el barril, impulsado por las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que aseguró que no es necesario un acuerdo con Irán.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 2,21 dólares respecto al cierre anterior.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 3,04%, hasta los 3.879 dólares la onza, y la plata un 4,04%, hasta los 49,90 dólares la onza.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos subió hasta el 5,127%, tras sumar 13,8 puntos básicos, a la espera de que la Reserva Federal (Fed) mantenga los tipos de interés elevados.