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Resumen

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La caída de Nvidia benefició a otras compañías del sector como AMD, que sumó un 5,86%; Broadcom, que ganó un 5,54%; y Qualcomm, que avanzó un 0,32%. (Foto: AP)
La caída de Nvidia benefició a otras compañías del sector como AMD, que sumó un 5,86%; Broadcom, que ganó un 5,54%; y Qualcomm, que avanzó un 0,32%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en rojo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió un 0,36% después de la subida del precio del petróleo y el terremoto desatado en Nvidia que culminó con la dimisión hoy de su consejero ejecutivo, Jensen Huang.

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