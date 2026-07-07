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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al toque de campana, el Dow Jones, que ayer superó las 53.000 unidades por primera vez, retrocedió 0,25%, el S&P 500 bajó 0,45% y el Nasdaq perdió 1,16%. (Ángel Colmenares / EFE)
Al toque de campana, el Dow Jones, que ayer superó las 53.000 unidades por primera vez, retrocedió 0,25%, el S&P 500 bajó 0,45% y el Nasdaq perdió 1,16%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, se situó por debajo de los 53.000 puntos, con el mercado lastrado por la caída de tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial (IA).

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