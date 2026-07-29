Wall Street cerró en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó 2,19% después de que la Reserva Federal (Fed) mantuviera las tasas de interés en el rango del 3,5% y el 3,75%.

Al término de la sesión, el Dow Jones bajó 1.152 puntos, hasta los 51.594, en su mayor caída desde abril desde 2025; el selectivo S&P 500 perdió 1,51%, hasta los 7.316 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdió un 1,74%, hasta las 24.442 unidades.

Los índices oscilaron durante la jornada, pero la decisión de la Fed y el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que impulsó el precio del petróleo, terminaron pesando sobre el ánimo de los inversores.

La Fed mantuvo sin cambios las tasas por quinta reunión consecutiva, aunque la decisión contó con el voto discrepante de tres miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que defendían una subida de un cuarto de punto porcentual.

Según la cadena CNCBC, el mercado interpreta que la Fed puede estar quedándose atrás en su lucha contra la inflación.

“Pero es poco probable que la Fed vaya a subir las tasas de interés hasta el punto de perjudicar gravemente a los mercados”, señaló a la cadena Jim Caron, de Morgan Stanley Investment Management, quien considera que el banco central está optando por la paciencia.

En el frente geopolítico, Irán lanzó este miércoles misiles balísticos contra una base aérea estadounidense en Jordania, aunque el Comando Central de EE.UU. (Centcom) aseguró que todos fueron interceptados.

Además, Estados Unidos y Arabia Saudí atacaron posiciones de grupos alineados con Irán en el este de Irak, intensificando el conflicto.

La escalada de las tensiones impulsó el precio del petróleo tras tres jornadas de caídas. Al cierre de la sesión, el barril de petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 6,56%, hasta los 84,46 dólares.

En el plano corporativo, las acciones del sector de semiconductores continúan a la baja, en medio de una creciente inquietud sobre el retorno de las inversiones en inteligencia artificial y el temor a una mayor competencia por parte de China.

Micron se desplomó más de un 9,94% y AMD un 5,51%, mientras que Marvell Technology perdió 6,34% y Lam Research un 6,4%. Nvidia cayó 3,55%.

Los inversores permanecen además atentos a los resultados trimestrales de Meta y Microsoft, previstos para después del cierre de Wall Street, y a los de Apple y Amazon, que se conocerán el jueves también tras el toque de campana.

En otros mercados, el oro se revalorizaba 0,35% hasta los 4.113 dólares la onza y la plata subía un 0,24%, hasta los 57,67 dólares la onza.

Además, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sumaba casi 7 puntos básicos hasta el 4,57 %. El rendimiento a 30 años aumentó 10,5 puntos básicos, hasta el 5,201%, y llegó a tocar el 5,244%, su mayor nivel desde julio de 2007.