Al término de la sesión, el Dow Jones bajó 2,19%, el selectivo S&P 500 perdió 1,51% y el tecnológico Nasdaq perdió un 1,74%. Foto: EFE.
Al término de la sesión, el Dow Jones bajó 2,19%, el selectivo S&P 500 perdió 1,51% y el tecnológico Nasdaq perdió un 1,74%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó 2,19% después de que la Reserva Federal (Fed) mantuviera las tasas de interés en el rango del 3,5% y el 3,75%.

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