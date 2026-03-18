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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones cayó 1,63%, el selectivo S&P 500 y el Nasdaq bajó 1,46%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones cayó 1,63%, el selectivo S&P 500 y el Nasdaq bajó 1,46%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en rojo este miércoles, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó 1,63% después de que la Reserva Federal (Fed) anunciara que mantiene sin cambios las tasas de interés, que permanecen entre el 3,5% y el 3,75%, y considerara “inciertas” las repercusiones de la guerra en Oriente Medio.

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