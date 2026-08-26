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Resumen

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Al término de la sesión, el Dow bajó 0,21%, el selectivo S&P 500 restó 0,02% y el tecnológico Nasdaq retrocedió 0,08%. (ANGELA WEISS / AFP).
Al término de la sesión, el Dow bajó 0,21%, el selectivo S&P 500 restó 0,02% y el tecnológico Nasdaq retrocedió 0,08%. (ANGELA WEISS / AFP).
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0,21%, mientras los inversores analizan los últimos datos del índice subyacente de precios de gastos de consumo personal (PCE), el indicador que la Reserva Federal emplea como principal baremo inflacionario.

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