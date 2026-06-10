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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 1,87%, el S&P 500 retrocedió 1,62% y el tecnológico Nasdaq perdió 1,98%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 1,87%, el S&P 500 retrocedió 1,62% y el tecnológico Nasdaq perdió 1,98%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 1,87%, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a Irán con llevar a cabo nuevos ataques.

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