Wall Street cerró este miércoles en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 1,87%, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a Irán con llevar a cabo nuevos ataques.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 49.918 puntos; el S&P 500 retrocedió 1,62%, hasta 7.266 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió 1,98%, hasta 25.169 enteros.

Trump dijo hoy que volverá a atacar “con dureza” a Irán, tras la ronda de bombardeos del martes en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en Ormuz, y criticó a Teherán por “tardar demasiado en negociar un acuerdo”.

Esta noticia hizo subir los precios del petróleo de Texas (WTI, en inglés) 2,1%, hasta 90,03 dólares el barril, pues sembró incertidumbre entre los operadores sobre las conversaciones de paz entre ambos países y el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

En el plano corporativo, destacó la bajada de empresas del sector tecnológico como Micron (-4,7%), Advanced Micro Devices (-4,8%) o Broadcom (-5%).

Mientras, Oracle cerró con una caída del 2,21%, que se amplió al 4,01% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street después de presentar sus resultados trimestrales.

Aunque estos superaron las expectativas de los analistas, su beneficio neto ascendió a US$4.220 millones, frente a los US$3.430 millones del mismo periodo del año anterior, los inversores reaccionaron a la baja ante los planes de la compañía de captar más capital para financiar su expansión en inteligencia artificial.

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Entretanto, los inversores están pendientes esta semana de la salida a bolsa de SpaceX, la empresa aeroespacial y de IA de Elon Musk, que se espera sea la mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia.

Ross Cartwright, analista de la firma MFS Investment Management, señala en una nota que el plan de salida a bolsa de compañías como SpaceX, OpenAI o Anthropic representa “una cara de la nueva ola de ofertas de acciones vinculadas a la IA”.

A su vez, indica, la ampliación de capital en unos 85.000 millones de dólares por parte de Alphabet, matriz de Google, pone de manifiesto que las grandes compañías cotizadas “ya consolidadas” también recurren a los mercados “para financiar un mayor gasto en IA”.

“La cuestión clave no es solo el tamaño de las operaciones, sino lo que sucederá después. Gran parte de ese capital podría reciclarse en centros de datos, semiconductores, energía e infraestructuras relacionadas, reforzando el mismo ecosistema de IA que ya ha impulsado el liderazgo del mercado”, agrega.

En otros mercados, el oro bajaba a 4.097 dólares la onza, el rendimiento del bono a 10 años subía al 4,55%, el euro se cambiaba a 1,1538 dólares y el bitcóin bajaba a 61.790 dólares.