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Al término de la sesión, el Dow Jones bajó 0,01%, el selectivo S&P 500 retrocedió 0,24% y el tecnológico Nasdaq perdió 0,26%. Foto: EFE.
Al término de la sesión, el Dow Jones bajó 0,01%, el selectivo S&P 500 retrocedió 0,24% y el tecnológico Nasdaq perdió 0,26%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0,01%, tras los últimos ataques de este fin de semana en el estrecho de Ormuz.

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