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Resumen

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Uno de los sectores con mayores pérdidas este viernes fue el tecnológico, que desaceleró el repunte registrado en los últimos días y que había llevado al S&P 500 y al Nasdaq a alcanzar nuevos récords. (Ángel Colmenares / EFE)
Uno de los sectores con mayores pérdidas este viernes fue el tecnológico, que desaceleró el repunte registrado en los últimos días y que había llevado al S&P 500 y al Nasdaq a alcanzar nuevos récords. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en rojo este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó 1,07% después de que el precio del petróleo superara los 105 dólares el barril ante la falta de avances entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

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