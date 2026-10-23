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Resumen

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En el conjunto de la semana, el Dow Jones sube un 0,4%, mientras que el S&P y el Nasdaq bajan un 0,5% y un 0,7%, respectivamente. (Foto: AFP)
En el conjunto de la semana, el Dow Jones sube un 0,4%, mientras que el S&P y el Nasdaq bajan un 0,5% y un 0,7%, respectivamente. (Foto: AFP)
/ JOHANNES EISELE
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este viernes en rojo tras una semana volátil marcada por la incertidumbre en torno al conflicto entre EE.UU. e Irán, con el petróleo por encima de los 100 dólares y las nuevas dudas entre los inversores sobre la sostenibilidad y seguridad de la inteligencia artificial (IA).

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