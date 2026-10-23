Wall Street cerró este viernes en rojo tras una semana volátil marcada por la incertidumbre en torno al conflicto entre EE.UU. e Irán, con el petróleo por encima de los 100 dólares y las nuevas dudas entre los inversores sobre la sostenibilidad y seguridad de la inteligencia artificial (IA).

Este viernes, el Dow Jones de Industriales bajó un 1,23%, hasta 52.215 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 0,52%, hasta 7.623 enteros, y el Nasdaq perdió un 0,21%, hasta 25.955 unidades.

En el conjunto de la semana, el Dow Jones sube un 0,4%, mientras que el S&P y el Nasdaq bajan un 0,5% y un 0,7%, respectivamente.

El petróleo de Texas subió un 3,8% este viernes, hasta 103,27 dólares el barril, ante una posible escalada de Estados Unidos contra Irán en las próximas semanas y nuevos ataques de los rebeldes hutíes contra Arabia Saudí, que han presionado al mercado energético.

Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años rozaba el 5% por las presiones inflacionistas, el aumento del déficit y la deuda pública y las expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

“El panorama de cara a las elecciones de medio mandato es que la economía crece a un ritmo resiliente en general, pero pone una creciente presión en los consumidores, particularmente a través del precio de la gasolina y el diésel”, indicó la firma de análisis Rystad en una nota.

Se espera que la Fed mantenga sin cambios las tasas de interés el próximo miércoles, al concluir su reunión de política monetaria, y que retome las subidas en diciembre.

Esta semana, el foco ha vuelto al sector tecnológico, y en concreto a las empresas relacionadas con la IA, al resurgir el temor por la gran deuda que acumulan y por su papel en incidentes de ciberseguridad como el que afectó al popular código de programación PHP.

Algunos analistas han bautizado este mes como un “octubre negro” por la cantidad de incidentes de ciberseguridad ocurridos en los últimos días que están exponiendo vulnerabilidades en el sistema y ponen de manifiesto la velocidad del desarrollo de la IA.

En el plano corporativo, CoreWeave, especializada en servicios de computación en la nube para IA, se deja un 17,2% semanal en el contexto de preocupación por las condiciones de financiación del sector.

La tecnológica Meta pierde un 9,2% esta semana tras publicar sus resultados trimestrales, que incluían un fuerte aumento de beneficios, pero también advertir de un aumento de gastos por sus inversiones en IA.

El fabricante de chips surcoreano SK hynix, principal proveedor de Nvidia, suspendió los planes para que su filial Solidigm, especializada en memorias NAND y unidades de almacenamiento, salga a bolsa en EE.UU. debido a la volatilidad del mercado financiero y la evolución de las acciones del sector. En el conjunto de la semana, el sector de comunicaciones pierde un 7,2% y tecnológico un 3%, según la firma de análisis Fidelity.