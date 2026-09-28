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Resumen

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Al cierre del parqué, el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó 0,67%. Foto: AP.
Al cierre del parqué, el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó 0,67%. Foto: AP.
/ Nicole Pereira
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó 0,67%, en una jornada marcada por una nueva subida del rendimiento de los bonos del Tesoro debido a la incertidumbre en Oriente Medio y las presiones inflacionarias.

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