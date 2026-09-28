Wall Street cerró este lunes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó 0,67%, en una jornada marcada por una nueva subida del rendimiento de los bonos del Tesoro debido a la incertidumbre en Oriente Medio y las presiones inflacionarias.

Al cierre del parqué, el Dow se situó en los 51.481 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió 0,77%, hasta 7.683 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió 0,92%, hasta 26.820 enteros.

La rentabilidad del bono a 10 años subió hasta 5,23%, mientras que la del bono a 30 años avanzó hasta 5,548%.

Estas subidas se producen en un contexto de presión sobre los precios del petróleo a raíz de la incertidumbre por el futuro del estrecho de Ormuz, lo que aumenta el riesgo de más inflación y reduce las posibilidades de que la Reserva Federal (Fed) relaje su política monetaria.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró la jornada con una subida del 0,2%, hasta 92,60 dólares el barril, presionado por la negativa del presidente de EE.UU., Donald Trump, a la última propuesta iraní para reabrir Ormuz.

Mientras, el oro se devaluaba 3,86%, hasta los 4.154 dólares la onza, y la plata 5,6%, hasta los 61,16 dólares la onza. En el plano corporativo, destacó la caída de grandes tecnológicas como Advanced Micro Devices (-3,6%), Micron Technology (-2,6%), Amazon (-1,4%) y Microsoft (-1,35 %).

Meta bajó 4,8% tras lanzar Meta Enterprise Platform, una plataforma para vender a otras empresas sus herramientas de IA para que puedan “crecer y transformarse”, según un comunicado.

En contraposición, Nvidia avanzó 1,7% después de que la compañía anunciara una ampliación de 150.000 millones de dólares de su programa de recompra de acciones, que alcanza ahora un total de 235.000 millones.

Esta cifra la coloca en la mayor autorización de recompra anunciada hasta ahora por una empresa estadounidense. Los inversores están pendientes esta semana de la publicación del índice de precios al consumo del pasado mes de agosto, un indicador de inflación clave para la Fed.