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Resumen

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Wall Street cierra en rojo luego de una apertura con indicadores positivos. (Foto referencial: AP)
Wall Street cierra en rojo luego de una apertura con indicadores positivos. (Foto referencial: AP)
/ Richard Drew
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 1,2% después de que la Reserva Federal de EE.UU. dictara la primera subida en los tipos de interés en tres años debido a la persistente inflación.

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