Wall Street cerró este miércoles en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 1,2% después de que la Reserva Federal de EE.UU. dictara la primera subida en los tipos de interés en tres años debido a la persistente inflación.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow bajó hasta 51,461 puntos; el selectivo S&P 500 recortó un 0,45%, hasta 7,551 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió un leve 0,01%, hasta 25,978 unidades.

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La Fed acordó por unanimidad incrementar los tipos de interés en un cuarto de punto y los dejó en una horquilla entre el 3,75% y el 4%, como se esperaba.

El banco central estadounidense indicó que “la inflación permanece elevada” y que la medida “favorecerá un retorno más rápido” a su objetivo del 2%, y además apuntó a una subida adicional antes de que finalice el año.

La bolsa había estado operando en verde antes de que la Fed tomara la decisión y su presidente, Kevin Warsh, insistiera en una rueda de prensa en que “la inflación en EE.UU. no mejora”, tras lo que se propagó la aversión al riesgo en los mercados.

Los mercados reaccionan a la Fed

Tras la subida de tipos, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años, de referencia para préstamos e hipotecas, escaló hasta el 5%, su nivel más alto desde julio de 2007, mientras que la del bono a 30 años se situó en el 5,35%.

El oro al contado había estado subiendo esta mañana en torno al 1,6%, cuando alcanzó unos 4.365 dólares la onza, pero tras la intervención de la Fed dio la vuelta y perdió valor, situándose al cierre de la sesión en 4,240 dólares.

Por su parte, el dólar se fortaleció frente al euro y otras divisas ante la perspectiva de un encarecimiento en el coste de los préstamos en los próximos meses. El euro se cambiaba a 1.147 dólares.

El petróleo intermedio de Texas (WTI), que se disparó ayer a 105 dólares, retrocedió hoy a 102, lastrado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, las previsiones de un aumento de reservas comerciales en EE.UU. y la fortaleza del dólar.

El sector de la energía y el financiero tuvieron las mayores pérdidas de la jornada, del 2,97% y el 1,6% respectivamente, mientras que el tecnológico tuvo las mayores ganancias, del 0,1%.