Wall Street cierra en rojo y el Dow Jones baja 0,54% con el foco en EE.UU. e Irán

Wall Street cerró este jueves en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó 0,54%, mientras los inversores siguen de cerca la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow se situó en los 49.395 puntos, el selectivo S&P 500 retrocedió 0,28%, hasta 6.861, y el tecnológico Nasdaq perdió 0,31%, hasta 22.682.

En el plano geopolítico, el foco está puesto en EE.UU. e Irán, que han mantenido recientemente conversaciones sobre el programa nuclear de la nación persa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los próximos diez días.

“Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos diez días”, afirmó durante un discurso en la inauguración de la primera reunión de su Junta de Paz, creada por él mismo para resolver conflictos mundiales.

Sus declaraciones hicieron subir hoy los precios del petróleo intermedio de Texas un 1,9 %, hasta 66,43 dólares el barril, ante el temor a que una guerra entre los dos países afecte al suministro de crudo.

Por otro lado, los inversores retiraron acciones del sector financiero después de que el gestor de activos Blue Owl Capital informara de que restringirá la liquidez de los operadores tras vender US$1.400 millones en activos crediticios, según CNBC.

El medio especializado apunta que esto sembró el temor en el mercado a posibles pérdidas en el sector de préstamos privados. Así, Blue Owl Capital cayó 5,9% al cierre, mientras que Blackstone y Apollo Global Management perdieron un 5% y Salesforce, más de un 1%.

Mientras, Walmart, la mayor cadena de supermercados de Estados Unidos, retrocedió un 1% tras decepcionar a Wall Street con sus perspectivas para el año fiscal 2026, que estuvieron por debajo de lo que esperaban los analistas.

Todo ello pese a que la cadena obtuvo en el último trimestre, que terminó en diciembre, un beneficio neto de 5.245 millones de dólares, un incremento del 4,4% con respecto al mismo trimestre del año anterior.