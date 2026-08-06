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Resumen

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Al toque de campana, el Dow Jones rompió una buena racha que duraba cinco sesiones, el S&P 500 cedió 0,18% y el tecnológico Nasdaq recortó un leve 0,06%. Foto: EFE.
Al toque de campana, el Dow Jones rompió una buena racha que duraba cinco sesiones, el S&P 500 cedió 0,18% y el tecnológico Nasdaq recortó un leve 0,06%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó 0,85% en una jornada de poco movimiento a la espera de avances en la negociación entre Estados Unidos e Irán para finalizar el conflicto en Oriente Medio.

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