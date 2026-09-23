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Resumen

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Al cierre del parqué el selectivo S&P 500 cayó 0,75% y el tecnológico Nasdaq cedió 0,85%. Foto: AP.
Al cierre del parqué el selectivo S&P 500 cayó 0,75% y el tecnológico Nasdaq cedió 0,85%. Foto: AP.
/ Nicole Pereira
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en rojo y el Dow Jones de Industriales cayó un 0,68 % en una jornada marcada por la subida del rendimiento de los bonos del Tesoro y la mirada de los inversores puesta en que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos de interés.

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