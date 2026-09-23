Wall Street cerró este miércoles en rojo y el Dow Jones de Industriales cayó un 0,68 % en una jornada marcada por la subida del rendimiento de los bonos del Tesoro y la mirada de los inversores puesta en que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos de interés.

Al cierre del parqué, el Dow Jones perdió 352,5 puntos, hasta los 51.511, mientras que el selectivo S&P 500 cayó 0,75%, hasta los 7.706 enteros. El tecnológico Nasdaq cedió 0,85%, hasta las 26.936 unidades.

El bono del Tesoro estadounidense a 10 años se situó por encima del 5,1%, un nivel no visto desde abril de 2006, mientras que el bono a 20 años alcanzó el 5,45%, su nivel más alto en más de dos décadas.

La subida de los rendimientos suele presionar a la bolsa, ya que unos intereses más altos encarecen la financiación de las empresas y restan atractivo a las acciones frente a los bonos.

“Tenemos fortalezas en los resultados empresariales, pero también tenemos esta presión inflacionaria y hay una pugna entre ambas fuerzas”, señaló a CNBC el experto Massimo Santicchia, quien añadió que la inflación no está impulsada “solo por el petróleo”.

A su juicio, “no hay forma” de que la Reserva Federal vaya a bajar los tipos o haga una pausa en este momento y probablemente se produzcan “dos o tres subidas de tipos”.

La pasada semana, la Reserva Federal aumentó las tasas de interés y los dejó en una horquilla entre el 3,75 y el 4% en lo que supone la primera subida del precio del dinero desde julio de 2023.

La herramienta CME FedWatch, la probabilidad de que la Reserva decrete otro aumento en los tipos de interés un cuarto de punto porcentual en octubre supera el 66%.

Entretanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI) por siglas en inglés) subió hoy un 1,8%, hasta 92,16 dólares el barril, ante la disyuntiva de los contactos diplomáticos y la escalada de retórica pública entre Estados Unidos e Irán durante la Asamblea General de la ONU.