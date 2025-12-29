Al toque de campana, el S&P 500 bajó 0,35% y el tecnológico Nasdaq retrocedió 0,5%. Foto. EFE.
Al toque de campana, el S&P 500 bajó 0,35% y el tecnológico Nasdaq retrocedió 0,5%. Foto. EFE.
/ Michael Nagle
Agencia EFE
Agencia EFE

Wall Street cierra en rojo y el Dow Jones pierde 0,51%
cerró este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió 0,51%, hasta 48.461 puntos, el día antes de la publicación de las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal (Fed).

Al toque de campana, el S&P 500 bajó 0,35%, hasta 6.905 puntos; el tecnológico Nasdaq retrocedió 0,5%, hasta 23.474 unidades.

El martes, los inversores analizarán las actas de la Fed para obtener información sobre los desacuerdos entre los responsables de la política monetaria y cómo estos podrían afectar a la política de los tipos de interés el próximo año.

En el plano corporativo, siguen en el foco las grandes tecnológicas: Nvidia retrocedió 1,21%, Palantir bajó 2,4% y Oracle también cayó 1,32%.

La semana pasada, el S&P 500 alcanzó nuevos máximos históricos. Las acciones suelen subir en el período comprendido entre finales de año y principios del siguiente, en lo que se conoce como el “rally de Santa Claus”.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este lunes 2,36%, hasta 58,06 dólares el barril, impulsado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el este de Europa. La plata, que ayer llegó a sus máximos históricos, bajó hoy casi un 6,94%.

Trump anuncia decisión de plataforma china

