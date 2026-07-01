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Resumen

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Al cierre de la sesión de hoy el Dow Jones de Industriales se deslizó un tímido 0,03% y S&P 500 cedió 0,22%. (ANGELA WEISS / AFP)
Al cierre de la sesión de hoy el Dow Jones de Industriales se deslizó un tímido 0,03% y S&P 500 cedió 0,22%. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en rojo y el índice tecnológico Nasdaq bajó un 0,66%, arrastrado por empresas de chips como Micron y Sandisk, que cayeron más del 10%, y con el mercado pendiente de la política de tipos de interés de la Reserva Federal.

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