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Resumen

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En el cómputo semanal, el Nasdaq pierde 4,6%, el S&P 500 baja 2% el Dow repunta 0,6%. (Ángel Colmenares / EFE)
En el cómputo semanal, el Nasdaq pierde 4,6%, el S&P 500 baja 2% el Dow repunta 0,6%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en rojo este viernes y uno de sus principales indicadores, el tecnológico Nasdaq, perdió 4,6% semanal al resurgir las dudas por la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial (IA), que afectaron especialmente a las empresas de semiconductores.

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