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Resumen

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En el conjunto de la semana, el Dow Jones acumuló una caída de alrededor del 0,7%, el S&P 500 perdió cerca de un 2% y el Nasdaq retrocedió en torno a un 4,5%, su peor semana desde junio. (Foto: AP)
En el conjunto de la semana, el Dow Jones acumuló una caída de alrededor del 0,7%, el S&P 500 perdió cerca de un 2% y el Nasdaq retrocedió en torno a un 4,5%, su peor semana desde junio. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en rojo este viernes, arrastrado por las empresas tecnológicas, en una jornada marcada por la subida del precio del petróleo y en la que el índice Nasdaq perdió más de un 2%.

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