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Al cierre de la sesión bursátil, el principal indicador de la bolsa, el Dow Jones de Industriales perdió 1,35% y el selectivo S&P 500 cedió 2,64%. Foto: EFE.
Al cierre de la sesión bursátil, el principal indicador de la bolsa, el Dow Jones de Industriales perdió 1,35% y el selectivo S&P 500 cedió 2,64%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en rojo este viernes, y el índice Nasdaq se desplomó 4,18% lastrado por las pérdidas en el sector tecnológico, pese a haber encadenado tres sesiones de récord esta semana.

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