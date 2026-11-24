Wall Street cerró este martes en terreno mixto y el índice tecnológico Nasdaq retrocedió un 1,48% mientras las acciones de Anthropic cayeron hasta situarse por debajo de su precio de salida a bolsa y las de Nvidia cedieron un 5,8%, en medio de las recientes turbulencias en el sector.

Al término de la sesión, el Nasdaq se situó en los 23.733 puntos, el Dow Jones de Industriales ganó un 0,85%, hasta 50.018 unidades, y el selectivo S&P 500 bajó un 0,5%, hasta 7.201 enteros.

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La tecnológica Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, perdió un 6,5%, hasta 81,91 dólares por acción, frente a los 83 dólares por título con los que salió a bolsa el pasado jueves.

El Nasdaq registró el lunes su mejor jornada desde abril de 2025, impulsado por la restitución de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de Nvidia tras el escándalo de su romance con una presunta espía del Gobierno chino y otras empleadas de la empresa.

Nvidia, que ayer cerró con una subida del 31,5%, bajó hoy un 5,86%, cotizando a 155,38 dólares por título. Sus acciones están un 23,8% por encima del cierre del pasado viernes, pero siguen un 35,1 % por debajo de su máximo histórico de cierre, de 239,24 dólares, alcanzado el pasado 6 de octubre.

Diana Baechle, analista de SimCorp, dijo este martes a CNBC que, “dada la enorme influencia de Nvidia en el mercado estadounidense”, cualquier novedad relacionada con la compañía será “clave para la trayectoria del mercado”.

El Nasdaq corrigió hoy parte de las ganancias del lunes en una sesión marcada por la incertidumbre en el sector. En ese sentido, Bachle prevé “una mayor volatilidad” en el mercado porque “hay muchas incógnitas”.

“Es natural que los inversores adopten un enfoque un poco más conservador”, comentó a la cadena. En el sector, Micron bajó un 10,9%, Advanced Micro Devices un 8,86%, Broadcom un 3,98%, Alphabet un 1,08% y Oracle un 3,68%.

Por otro lado, se espera que el Gobierno de EE.UU. anuncie un incremento en los aranceles a China, la Unión Europea (UE) y otros países bajo el argumento de que sus subsidios al sector industrial doméstico perjudican a las empresas estadounidenses, según informó The Wall Street Journal (WSJ).

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este martes un 2,35%, hasta los 82,05 dólares el barril, pendiente de Oriente Medio y de la próxima reunión de la OPEP y sus aliados (OPEP+).

Mientras, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años avanzaba hasta el 4,93%; el oro bajaba un 2,78 %, hasta 3.549 dólares la onza, la plata bajaba un 6%, hasta 40,54 dólares la onza, y el euro se apreciaba frente al dólar hasta los 1,0965 dólares.