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Resumen

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Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, subió 0,29%, el S&P 500 retrocedió 0,37% y el índice tecnológico Nasdaq bajó 1,33%. (Ángel Colmenares / EFE)
Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, subió 0,29%, el S&P 500 retrocedió 0,37% y el índice tecnológico Nasdaq bajó 1,33%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en terreno mixto y el índice tecnológico Nasdaq bajó 1,33%, hasta los 26.166 puntos, lastrado por la caída de empresas del sector como SpaceX, que se desplomó un 16%.

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