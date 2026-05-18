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Al cierre del parqué neoyorquino, el tecnológico Nasdaq bajó 0,51%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el tecnológico Nasdaq bajó 0,51%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

La bolsa de Wall Street cerró este lunes en terreno mixto y el tecnológico Nasdaq bajó 0,51%, lastrado por la caída de Seagate, Micron Technology y otras empresas del sector.

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