Wall Street cerró este miércoles en verde, con los inversores animados por la recompra de deuda anunciada por el Tesoro de Estados Unidos y por unos datos prometedores de un ensayo de la biotecnológica Moderna, que duplicó su valor en bolsa.

Al término de la sesión, el Dow Jones subió un 0,22%, hasta 53.463 puntos; el S&P 500 avanzó un 0,21 %, hasta 7.707 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó un 0,16 %, hasta 26.331 enteros.

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El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció hoy que duplicará la recompra de deuda hasta al menos 4.000 millones de dólares, lo que redujo la rentabilidad de los bonos a largo plazo, arrastró a la baja al dólar y favoreció el apetito por el riesgo en el mercado bursátil.

La rentabilidad de la renta fija estadounidense se había disparado recientemente por el temor a la inflación dada la incertidumbre sobre la situación en Oriente Medio y el encarecimiento de la energía, con el título a 30 años alcanzando su nivel más alto el 19 años.

Al cierre de la sesión, la rentabilidad del bono a 30 años bajaba al 5,18 % y la del de 10 años al 4,63 %.

Por sectores, predominaron las ganancias y estuvieron encabezadas por las empresas de salud (3,52 %).

Una de las protagonistas de la jornada fue la biotecnológica Moderna, que se disparó un 176 % tras divulgar unos datos prometedores de una vacuna para el melanoma en un ensayo clínico en fase avanzada junto a la farmacéutica MSD, que por su parte subió un 12,6 %.

Mientras tanto, los inversores se fijaron en las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, en la que el banco central mantuvo los tipos de interés.

Varios integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se mostraron a favor de incrementar los tipos de interés si la inflación, actualmente por encima del 3 %, no disminuye pronto.

En otros mercados, el petróleo de Texas subió un 1,05 %, hasta 85,83 dólares el barril, después de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciara la suspensión de sus relaciones comerciales con Irán, en una nueva escalada de tensión en Oriente Medio.

Por su parte, el oro subía a 4.579 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1677 dólares y el bitcóin subía a 68.715 dólares.

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