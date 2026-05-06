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Trabajadores del parqué de la Bolsa de Nueva York, en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de abril de 2026. (Ángel Colmenares / EFE)
Trabajadores del parqué de la Bolsa de Nueva York, en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de abril de 2026. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1,24 %, ante la expectativa de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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