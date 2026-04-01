Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,48%, el selectivo S&P 500 avanzó 0,72% y el tecnológico Nasdaq sumó 1,16%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,48%, el selectivo S&P 500 avanzó 0,72% y el tecnológico Nasdaq sumó 1,16%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,48%, ante la posibilidad de un alto el fuego en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.