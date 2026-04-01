Wall Street cerró este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,48%, ante la posibilidad de un alto el fuego en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

PUEDES VER: Scotiabank señala que las proyecciones mundiales continúan sujetas a las persistentes tensiones de la guerra en Medio Oriente

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 46.565 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó 0,72%, hasta los 6.575 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumó 1,16%, hasta las 21.840 unidades.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró hoy que Irán le pidió un “alto el fuego” y que considerará la petición una vez que el estrecho de Ormuz haya sido reabierto y esté “despejado”.

Sin embargo, Irán negó un cese de las hostilidades y el portavoz del Ministerio de Exteriores de la república islámica tachó la afirmación de Trump de “falsa e infundada”.

Las declaraciones del republicano tienen lugar después de que el mandatario dijera ayer que su país prevé “retirarse” de Irán “en dos o tres semanas” tras asegurar que las recientes operaciones alcanzaron los objetivos militares trazados.

Los inversores seguirán de cerca el anuncio para la nación sobre la guerra que dará esta noche Trump a las 21:00 hora local (13:00 GMT).

Ayer, Wall Street registró una de las mayores subidas desde que se originó la guerra en Medio Oriente tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán del pasado 28 de febrero.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este miércoles 1,24%, hasta 100,12 dólares el barril, con el mercado expectante a un alto el fuego en la guerra en Oriente Medio.

También, el oro, activo refugio, subió 2,38%, hasta los 4.758 dólares la onza; y la plata 0,45%, hasta los 75,3 dólares.