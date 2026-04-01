Wall Street cerró este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,48%, ante la posibilidad de un alto el fuego en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Wall Street cerró este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,48%, ante la posibilidad de un alto el fuego en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 46.565 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó 0,72%, hasta los 6.575 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumó 1,16%, hasta las 21.840 unidades.
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró hoy que Irán le pidió un “alto el fuego” y que considerará la petición una vez que el estrecho de Ormuz haya sido reabierto y esté “despejado”.
Sin embargo, Irán negó un cese de las hostilidades y el portavoz del Ministerio de Exteriores de la república islámica tachó la afirmación de Trump de “falsa e infundada”.
Las declaraciones del republicano tienen lugar después de que el mandatario dijera ayer que su país prevé “retirarse” de Irán “en dos o tres semanas” tras asegurar que las recientes operaciones alcanzaron los objetivos militares trazados.
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Los inversores seguirán de cerca el anuncio para la nación sobre la guerra que dará esta noche Trump a las 21:00 hora local (13:00 GMT).
Ayer, Wall Street registró una de las mayores subidas desde que se originó la guerra en Medio Oriente tras los bombardeos de EE.UU. e Israel contra Irán del pasado 28 de febrero.
En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este miércoles 1,24%, hasta 100,12 dólares el barril, con el mercado expectante a un alto el fuego en la guerra en Oriente Medio.
También, el oro, activo refugio, subió 2,38%, hasta los 4.758 dólares la onza; y la plata 0,45%, hasta los 75,3 dólares.