Wall Street cierra en verde antes de Acción de Gracias

Wall Street cerró este miércoles en verde, con un rebote de las grandes tecnológicas que impulsó especialmente al índice Nasdaq en vísperas del festivo de Acción de Gracias en Estados Unidos, en el que no opera la bolsa.

Al cierre de la sesión, el Nasdaq subió 0,82%, hasta 23.214 unidades; el S&P 500 avanzó 0,69%, hasta los 6.812 puntos, y el Dow Jones de Industriales repuntó 0,67% hasta las 47.427 unidades.

Los analistas destacaban que el Nasdaq acumula ganancias de más del 4% en la semana, reponiéndose de una mala racha relacionada con las dudas por el alto valor bursátil de las tecnológicas y el temor a una burbuja en el sector de la inteligencia artificial (IA).

Precisamente entre las más favorecidas hoy estuvieron firmas de IA como Oracle, que subió un 4 %, seguida de Intel (2,65%) o Nvidia (1,4%).

En paralelo, han aumentado el apetito por el riesgo las crecientes expectativas de que la Reserva Federal dicte una rebaja de los tipos de interés en su reunión de diciembre dados los últimos datos del mercado laboral, que apuntan a cierta debilidad.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, encabezaron las ganancias Boeing (2,46 %), Walmart (1,96 %) y Microsoft (1,78 %), mientras que Salesforce tuvo las mayores pérdidas (-2,55 %).

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subieron 58,65 dólares el barril y la onza de oro alcanzaba su máximo precio en más de una semana, de 4.158 dólares.