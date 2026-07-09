00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, subió 0,27%, el índice tecnológico Nasdaq subió 1,3% y el selectivo S&P 500 avanzó 0,81%. (Ángel Colmenares / EFE)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, subió 0,27%, el índice tecnológico Nasdaq subió 1,3% y el selectivo S&P 500 avanzó 0,81%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en verde y el índice tecnológico Nasdaq subió 1,3%, hasta 26.206 puntos, apoyado por la subida de fabricantes de semiconductores como Micron o ARM Holdings.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.