Wall Street cerró este jueves en verde y el índice tecnológico Nasdaq subió 1,3%, hasta 26.206 puntos, apoyado por la subida de fabricantes de semiconductores como Micron o ARM Holdings.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, subió 0,27%, hasta 52.487 puntos, y el selectivo S&P 500 avanzó 0,81%, hasta 7.543 unidades.

En la jornada de hoy destacó la subida de la empresa de semiconductores Micron (4,5%), después de anunciar que aumentará su inversión en la fabricación de chips de memoria en Estados Unidos.

Según un comunicado, Micron planea invertir hasta 3.000 millones de dólares para el desarrollo de la cadena de suministro de semiconductores “en apoyo a su presencia manufacturera en EE.UU.”.

Además, la compañía está acelerando las inversiones que tiene planificadas en fábricas y tecnología en Estados Unidos, y elevó su gasto previsto a más de US$250.000 millones hasta 2035.

También avanzaron las acciones en Wall Street de otras tecnológicas como ARM Holdings (9 %), Sandisk (7,6%) o VanEck Semiconductor ETF (2,5%).

En el plano geopolítico, el Ejército estadounidense anunció el miércoles que completó una nueva ronda de ataques contra Irán con la que buscaba seguir degradando su capacidad para atacar el transporte marítimo comercial y a los civiles que navegan por el Estrecho de Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses atacaron aproximadamente 90 objetivos militares iraníes, entre ellos sistemas de defensa aérea, activos de vigilancia costera, depósitos de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística militar a lo largo del litoral iraní, según informó el Comando Central del país (Centcom).

El presidente Donald Trump afirmó ayer que el acuerdo de alto el fuego con Irán “se ha acabado” porque la República Islámica es “una basura” y avanzó que no quiere negociar más con los iraníes, a quienes tildó de “gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta”.

Pese a los comentarios de Trump y al intercambio de ataques entre ambos países, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este jueves un 1,96 %, hasta 72,08 dólares el barril.