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Resumen

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Al toque de campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 0,74%. Foto: EFE.
Al toque de campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 0,74%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en verde, apoyado por la subida del sector de semiconductores y pendiente de los resultados trimestrales de las grandes tecnológicas estadounidenses.

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