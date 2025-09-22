Al cierre de la jornada, el Dow Jones subió 0,14%, el selectivo S&P 500 avanzó 0,44% y el índice Nasdaq ganó 0,7%. Foto: EFE.
Al cierre de la jornada, el Dow Jones subió 0,14%, el selectivo S&P 500 avanzó 0,44% y el índice Nasdaq ganó 0,7%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Agencia EFE
Agencia EFE

Wall Street cierra en verde apoyado por Nvidia, que sube un 3,9% tras acuerdo con OpenAI
cerró este lunes en verde y el tecnológico Nasdaq lideró las ganancias de los principales índices, impulsado por el reciente acuerdo alcanzado entre Nvidia y OpenAI.

Al toque de campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,14%, hasta 46.381 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó 0,44%, hasta 6.693, y el índice Nasdaq ganó 0,7%, hasta 22.778.

Maro Villalobos

En la sesión de hoy destacó la subida de Nvidia en 3,9%, después de anunciar una inversión de US$100.000 millones en OpenAI como parte de una alianza estratégica para construir centros de datos y sistemas con mayor potencia y capacidad.

Grupo Latam anuncia plan para fortalecer la conectividad en Sudamérica con el Embraer E195-E2


El acuerdo histórico permitirá a OpenAI implementar al menos 10 gigavatios, construir centros de datos de IA con sistemas de Nvidia, con el fin de entrenar y ejecutar su próxima generación de modelos en el camino hacia la implementación de la “superinteligencia”, explicaron las compañías en un comunicado.

Mientras, Oracle cerró la jornada con una subida del 6 % tras anunciar que ha nombrado a Clay Magouyrk y Mike Sicilia como directores ejecutivos.

La compañía también eligió a Safra Catz, actual directora ejecutiva del gigante del software, para ocupar el cargo de vicepresidenta ejecutiva del consejo de administración de la compañía.

Según los medios especializados, los inversores están pendientes de un posible cierre del Gobierno federal, una preocupación que ha limitado las ganancias de la bolsa.

La china BYD cae un 3% tras confirmar que Berkshire ha vendido todas sus acciones


El Senado de Estados Unidos rechazó el pasado viernes dos proyectos de presupuesto temporal, uno presentado por cada partido, lo que aumenta el riesgo de que el Gobierno federal se enfrente a un cierre parcial, previsto para el próximo 1 de octubre.

Entre las 30 cotizadas del Dow destacaban las ganancias de Apple (4,3%), y Nvidia (3,9%), mientras que las mayores pérdidas fueron para Procter & Gamble (-1,9%) y 3M (-1,7%).

