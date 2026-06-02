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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,45%, el S&P 500 avanzó 0,13% y el tecnológico Nasdaq progresó 0,03%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,45%, el S&P 500 avanzó 0,13% y el tecnológico Nasdaq progresó 0,03%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió 0,45%, con el foco puesto en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que, según la República Islámica, se encuentran paralizadas.

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