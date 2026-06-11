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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 1,86%, el selectivo S&P avanzaba un 1,75 % y el tecnológico Nasdaq ganaba un 2,54 %. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 1,86%, el selectivo S&P avanzaba un 1,75 % y el tecnológico Nasdaq ganaba un 2,54 %. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en verde y sus tres principales indicadores anotaron fuertes subidas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la cancelación de la ronda de ataques contra Irán prevista para esta noche.

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