Wall Street cerró en verde este viernes, con el tecnológico Nasdaq marcando un nuevo récord, después de que se conociera un informe de empleo del mes de abril en Estados Unidos mejor del esperado y mientras los inversores siguen pendientes de la evolución de la guerra en Irán tras los ataques recientes.

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Al término de la sesión, el Dow Jones sumó 0,02%, hasta los 49.609; el selectivo S&P 500 ganó 0,84%, hasta los 7.398 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzó 1,71%, hasta las 26.247 unidades.

En el cómputo semanal, el Dow Jones creció 0,22%, el selectivo avanzó 2,33% y el tecnológico un 4,51%. El Nadsaq cerró la semana marcando su undécimo nuevo récord del año este viernes, después de ya haber superado su propio máximo este jueves.

Una de las razones del nuevo máximo del tecnológico fue el repunte del sector de los semiconductores. Las acciones de Intel, uno de los mayores diseñadores y fabricantes de semiconductores del mundo, subieron un 13,93% al cierre del mercado bursátil.

La Bolsa de Nueva York cerró al alza una semana de ganancias motivada por el optimismo que ha inundado el mercado ante un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Los inversores también valoraron positivamente el último informe de empleo del Buró de Estadísticas Laborales (BLS) que mantiene estable el desempleo en el 4,3 % en abril pero anota que se crearon 115.000 puestos de trabajo, muy por encima de los pronósticos de los expertos que estimaban una creación de unos 65.000 empleos.

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El aumento registrado en el cuarto mes del año se debió a ganancias en los sectores de atención médica, transporte y almacenamiento, y comercio minorista, indica el BLS en su informe.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes 0,6%, hasta 95,42 dólares el barril.

El crudo cerró la semana con una pérdida acumulado del 6% tras varias oscilaciones provocadas por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

En otros mercados, el oro, considerado activo refugio, subía 0,35%, hasta 4.727 dólares la onza; la plata, por su parte, avanzó 0,92%, hasta los 80,91 dólares la onza.