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En el cómputo semanal, el Dow Jones creció 0,22%, el selectivo avanzó 2,33% y el tecnológico un 4,51%. (Ángel Colmenares / EFE)
En el cómputo semanal, el Dow Jones creció 0,22%, el selectivo avanzó 2,33% y el tecnológico un 4,51%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este viernes, con el tecnológico Nasdaq marcando un nuevo récord, después de que se conociera un informe de empleo del mes de abril en Estados Unidos mejor del esperado y mientras los inversores siguen pendientes de la evolución de la guerra en Irán tras los ataques recientes.

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