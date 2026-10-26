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Resumen

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Al toque de la campana, el índice Nasdaq, que concentra a las principales empresas tecnológicas, subió un 0,83%, el selectivo S&P 500 avanzó un 0,70% y el Dow Jones de Industriales repuntó un 0,28%. Foto: EFE.
Al toque de la campana, el índice Nasdaq, que concentra a las principales empresas tecnológicas, subió un 0,83%, el selectivo S&P 500 avanzó un 0,70% y el Dow Jones de Industriales repuntó un 0,28%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en verde, con optimismo renovado por el sector tecnológico ante la próxima salida a bolsa de la empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic, que dejó en segundo plano la preocupación por el petróleo y los tipos de interés.

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