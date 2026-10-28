Wall Street cerró este miércoles en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió un 0,19%, después de que la Reserva Federal (Fed) mantuviera sin cambios los tipos de interés.

Al término de la sesión, el Dow Jones se situó en 52.475 puntos; el selectivo S&P 500 ganó un 0,28%, hasta los 7.743 enteros, y el Nasdaq avanzó 0,27%, hasta las 26.549 unidades.

La Fed mantuvo sin cambios las tasas de interés, que se sitúan entre el 3,75 y el 4%, con el voto a favor de diez de los doce miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

El banco central reconoce en un comunicado que “la inflación sigue siendo elevada”, con el IPC por encima del 3 % en los últimos tres meses, impulsada en parte por el encarecimiento de los combustibles a raíz de las guerras en Irán y Ucrania.

La Reserva Federal apunta además que “la actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido” pese a que “la incertidumbre sigue siendo elevada -debido, en parte, a acontecimientos geopolíticos-” y subrayó que el gasto privado de los estadounidenses se “ha mostrado resiliente”.

En el plano corporativo, destacó la subida de fabricantes de semiconductores como SK Hynix (13%), Micron (5,9%), Arm Holdings (4%), Marvell (3,3%) o Advanced Micro Devices (3%).

En cuanto a las tecnológicas Alphabet y Microsoft, cerraron la jornada con una subida del 1,6% y una bajada del 0,06%, respectivamente. Tras publicar resultados trimestrales al toque de campana, Alphabet perdía un 8,8 % en las operaciones postcierre, mientras que Microsoft ganaba un 4 %.

Por otro lado, el petróleo de Texas subió un 2,8% este miércoles, hasta 102,78 dólares el barril, pendiente de varios frentes geopolíticos en Oriente Medio que arrojan incertidumbre sobre el suministro de crudo.

El mercado del crudo observó con inquietud los últimos ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra infraestructuras en Arabia Saudí, incluyendo la refinería Ras Tanura, lo que presionó el precio al alza ante la posibilidad de interrupciones de suministro.

Mientras, el oro subía un 0,26%, hasta 4.085 dólares la onza, y la plata bajaba un 0,2 %, hasta 54,38 dólares la onza. La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a diez años subía hasta el 5,015%.